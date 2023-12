L’aidonese Augusto Barbera nuovo presidente della Corte Costituzionale

PUBBLICITÀ

Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Bologna, ex parlamentare, in passato ministro nel governo Ciampi, Barbera (nella foto ANSA) era dal mese scorso il presidente facente funzioni della Corte.

«La dedizione e la professionalità sempre dimostrate da Augusto Barbera nel suo percorso all’interno delle istituzioni e del mondo accademico rappresentano per tutti una garanzia di competenza e imparzialità. Per questo, non posso che esprimere le mie più sincere congratulazioni all’illustre giurista siciliano che da oggi è presidente della Corte Costituzionale. A lui porto gli auguri di buon lavoro di tutto il governo regionale». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Esprimo forte compiacimento per l’elezione di Augusto Barbera a presidente della Corte Costituzionale. E’ un riconoscimento dovuto per Barbera, docente di diritto costituzionale a Bologna e già reggente della Consulta, chiamato ad un compito delicato quanto importante. Da siciliano poi l’orgoglio è duplice, essendo Barbera mio conterraneo, in quanto nativo di Aidone”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia e segretario della commissione nazionale Antimafia, Anthony Barbagallo.