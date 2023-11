Lago Pergusa: Marino (Pd) presenta interrogazione al Ministero dell’Ambiente

PUBBLICITÀ

La deputata del Partito Democratico Stefania Marino ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente sulle condizioni in cui versa il Lago di Pergusa.

“Il lago sta affrontando un disastro ambientale su cui la politica regionale e nazionale ha il dovere di intervenire – ha dichiarato la deputata -. Il Ministero specifica che, per quanto di sua competenza, il Piano Operativo Ambiente finanziato con i fondi di Sviluppo e Coesione ha previsto dei finanziamenti per il miglioramento della qualità delle acqua: la somma destinata per il Lago Pergusa è di oltre 29,5 milioni di euro. L’ultimo monitoraggio Arpa classifica il livello chimico delle acqua come ‘buono’. Il monitoraggio sarà ripetuto nel 2024″.

“Ho sottolineato ancora una volta – prosegue Marino – la necessità di sostenere l’attività dell’ente gestore per il ripristino delle risorse ambientali: bisogna agire bene e subito per salvare il nostro lago da un disastro ambientale che avrebbe conseguenze terribili per tutto il nostro territorio. Continuerò a monitorare il lavoro del Ministero, augurandomi – conclude – che il governo regionale si mostri più attivo e più interessato alle sorti del Lago Pergusa”.