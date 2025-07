Lago Pergusa: la pioggia non basta

PUBBLICITÀ

Le foto dell’estate scorsa del lago di Pergusa prosciugato hanno fatto il giro del mondo come simbolo della desertificazione della Sicilia.

In questa stagione invernale Giove pluvio ha ridato una minima forma al bacino, ha garantito un effetto cartolina. Le piogge abbondanti, con molti, non tutti, canaloni di afflusso ripuliti, hanno dato l’illusione di un problema superato, o in via di risoluzione. Ma basta avvicinarsi alle sponde per aver chiaro la precarietà delle sue condizioni.

Il Presidente della ex provincia, finalmente un amministratore del luogo, ha manifestato impegno per l’autodromo, e per il lago?

Le condizioni del muro di contenimento vicino al molo Razza sono pietose. Sbrecciato e recintato in maniera precaria. Quella che era la sede del club nautico è inguardabile. Gli eucalipti sono sempre più in formato sequoia.

Anni fa uno dei commissari dell’ex Provincia che si sono succeduti ha rinunziato ad un finanziamento regionale, lo ha restituito perché non aveva alcun progetto, non aveva alcuna idea su come impiegarli.

L’istanza di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario di Enna su Pergusa è una notizia confortante. Il tema riguarda la possibilità di convogliare i reflui depurati nel bacino di Pergusa interfacciandosi con AcquaEnna e Ati Enna. è una dichiarazione di interesse indispensabile per salvare il lago.

Si attende fiduciosi una svolta. Perché il lago di Pergusa è una priorità ambientale, naturalistica e identitaria di Enna. Deve essere salvato, deve tornare ad essere un lago vero, come un tempo.

Mario Rizzo