Lago di Pergusa: tutti d’accordo e tutti immobili

La notizia è stata data a cose fatte. Sono stati puliti i canaloni che permettono l’apporto di acque piovane al lago di Pergusa. Quando Giove pluvio vorrà. E i riconoscimenti tra enti, Comune, ex Provincia e perfino Legambiente fanno specie. Dopo la guerra, la tregua disarmata.

Ma, in atto, sono stati puliti soltanto alcuni canaloni. No, per esempio, quello che potrebbe raccogliere la pioggia della conca di San Giovannello lungo il decorso alle spalle del villaggio. Il suo percorso è interrotto perfino da un albero che testimonia il disinteresse ultradecennale per l’apporto di acque da questo versante.

E ancora, la modifica del sistema fognario indicato da Legambiente con il recupero delle acque piovane ha un progetto? A chi spetta? C’è una copertura finanziaria? E se l’apporto di acqua dall’Ancipa, con la tacita approvazione di Legambiente, è comprensibilmente più complesso, altro può essere fatto senza perdere tempo. La strombazzata eliminazione, non la spoliazione, degli eucalipti. Hanno avuto un ruolo quando Pergusa era un’area malarica, ma ora, la loro azione prosciugante, si ritorce contro il lago.

Tutti d’accordo e tutti immobili.

Mario Rizzo