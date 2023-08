Lago di Pergusa: si attendono fatti, a microfono spento

PUBBLICITÀ

Confermato. La cultura dilagante è quella dell’emergenza che rende eroici, sempre che si ottenga un risultato, altrimenti si sventola un “io ci avevo provato”.

Il lago di Pergusa soffre da decenni, ma da due anni si è aggravato. Nessuno ha fatto nulla di quello che ora si chiede di fare in extremis. Canaloni ripuliti, eucalipti eliminati, apporto esterno dall’Ancipa.

Un’interrogazione, parlamentare o non, può avere una risposta se si è studiato per tempo. Altrimenti ci si scherma con insalate di frasi.

Le pagine regionali del quotidiano nazionale di riferimento hanno affrontato l’argomento improvvisando, pescando qualcosa qua e là. Ricordando erroneamente che il lago è riserva naturale orientata, è invece una riserva naturale speciale, anche se il significato sembra ad hoc per definire regole modulabili. E chiudendo con un’affermazione stupefacente che la dice lunga su quanto interessi l’unicità del bacino pergusino. Si legge che bisognerebbe ripristinare un buon livello delle acque per poterle utilizzare come un serbatoio su cui far fiondare i canadair per spegnere gli immancabili incendi estivi della zona. Cosa già fatta ripetutamente negli anni scorsi ed è stata probabilmente la goccia che ha dato un’ulteriore mazzata al livello delle acque.

Basta. Si chiede un lago vivo e vitale, fruibile, senza barriere, almeno virtuali. E, perché no, balneabile, come lo era un tempo.

Si attendono fatti, a microfono spento.

Mario Rizzo