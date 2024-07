Lago di Pergusa, Pd: “Continua il silenzio della Regione”

PUBBLICITÀ

“Nonostante le nostre pressioni, nessuna risposta è ancora arrivata dalla Regione Siciliana sull’emergenza a Pergusa. Il tavolo tecnico che era stato annunciato per giovedì è stato misteriosamente annullato e l’Assessore Pagana non ha mai risposto ai nostri appelli pubblici”. Lo comunicano, attraverso una nota stampa, il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Enna.

“Le firme raccolte nei giorni scorsi sono già oltre un migliaio – prosegue il Pd – un buon risultato ma ancora non sufficiente: per ampliare la platea dei firmatari, abbiamo lanciato la raccolta firme anche online (trovate il link sui nostri canali social). Chiediamo a tutti i cittadini di sostenerci in questa battaglia sottoscrivendola”.

“Assessore Pagana, adesso ci rivolgiamo a lei – concludono Pd e Gd -. È passata più di una settimana dal nostro appello, il caso Pergusa è diventato un caso nazionale e nonostante ciò il tavolo tecnico non è ancora stato convocato e da parte sua non è arrivata nessuna risposta. Cosa sta aspettando?”.