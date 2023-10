Lago di Pergusa: Legambiente chiede “una politica di maggiore e più fine attenzione”

PUBBLICITÀ

Legambiente interviene sullo stato del Lago di Pergusa, mettendo in luce alcuni aspetti. L’associazione, attraverso il suo centro di educazione ambientale e con l’ausilio del suo comitato tecnico scientifico, ha chiesto ed ottenuto dall’ente gestore, il Libero Consorzio Comunale di Enna, l’autorizzazione a effettuare sopralluoghi per fini di ricerca e monitoraggio.

Lo scorso 22 ottobre una parte del comitato tecnico scientifico si è dedicata ad un primo sopralluogo diretto in modo particolare a valutare la presenza di vegetali sia alghe che piante viventi nelle acque.

“Ad un primo esame e in attesa delle più approfondite analisi – comunica Legambiente – si può affermare che, nonostante la presenza di un tasso di salinità pari al 180% della salinità media marina, in acqua è presente almeno una specie di pianta vascolare, con buona probabilità o una Ruppia sp, o una Zanichellia sp. Mentre sulla riva sono stati ben evidenziati diversissimi ceppi di Chara canescens, un’alga molto particolare che, sebbene cosmopolita, viveva in Pergusa e in altri due soli laghi al mondo con colonie con individui sia maschili che femminili. Tale primo dato ci conforta sulla capacità di resilienza dell’ambiente lacustre”.

Ad oggi Legambiente ha più volte chiarito che, sebbene sia estremamente utile constatare lo stato in cui versa l’opera di canalizzazione che da Contrada Parasporino in allaccio con l’acquedotto Ancipa 2 portò le acque sino allo sfioratore del Pergusa, non è ancora detto che la eventuale immissione di acque dallo stesso sia la giusta via per intervenire.

“Men che meno ad oggi con i dati in possesso – spiega l’associazione – si potrebbe stabilire quali quantitativi di acqua extrabacino possano essere introdotti senza rischiare alterazioni irreversibili del già enormemente compromesso stato dell’ecosistema”.

Legambiente ha chiesto agli enti interessati e, in particolare, all’assessorato regionale territorio e ambiente, nella persona dell’assessore Elena Pagana, di mantenere stabile il tavolo tecnico per Pergusa con carattere emergenziale e di far ripartire il monitoraggio ambientale. Tra le richieste a breve termine è stata più volte annoverata quella della “pulizia del reticolo di adduzione delle acque al lago, i cosiddetti ‘canaloni’, in larga parte occupati da detriti ivi accatastatisi per mancata manutenzione e, non di rado, per l’improprio uso di gettarvi materiali”.

“In tal senso va registrata positivamente – spiega Legambiente – l’attività del Comune di Enna che ha provveduto ad un primo stralcio di pulizia dei tratti di propria competenza così come ha fatto per il tratto interno all’ex vivaio forestale il Dipartimento regionale per lo Sviluppo Rurale”.

Cosa ben più complessa ma considerata oramai da Legambiente improcrastinabile è la modifica dell’odierno sistema fognario con il recupero delle acque piovane dell’area urbanizzata e la distinzione delle stesse dalle acque nere. L’associazione ribadisce che l’esame delle dimensioni del cavo disponibile all’invaso di acque, cioè della capacità del lago di accogliere acque piovane, è praticamente quella di due secoli addietro con la differenza che diversi interventi hanno ampiamente limitato in estensione la capacità del lago di espandersi.

“Ora, accettati i limiti odierni – spiega Legambiente – se si pone la quota 0 a 667 m slm come registrati dall’IGMI, il cavo che si presenta può raggiungere profondità medie di oltre 3 metri con un picco nel punto più profondo di oltre 4 metri. Appare pertanto del tutto da escludersi ogni ipotesi di dragaggio che, peraltro, ai costi insostenibili aggiungerebbe uno stato di danneggiamento dell’ecosistema probabilmente irreversibile. Rimane ovviamente sostanziale la conoscenza della condizione della falda che, se come ritiene il Dr. Patrinicola, dovesse essere oggi posta ad un livello piezometrico più basso di quello di parte del fondo lacustre, creerebbe la impossibilità delle acque di falda a ‘risorgere’. Non va dimenticato, infatti, che alla fine degli anni ’90 il vero problema fu proprio quello di un particolare abbassamento del livello piezometrico soprattutto nell’area sottostante la riva del villaggio ma causata dalla emunzione forzata dei pozzi oggi chiusi”.

Legambiente ribadisce che nessuna soluzione unica è mai stata proposta dall’associazione e che è solo attraverso un complesso iter che si potrà giungere all’assunzione di giuste metodologie di intervento.

“Di certo – conclude – va immediatamente messa in atto una politica di maggiore e più fine attenzione alle sorti del lago da parte di tutti gli enti per diverso ruolo preposti”.