Lago di Pergusa, le forze di opposizione: “La politica deve fare fronte comune”

“La situazione in cui versa il lago di Pergusa è ormai insostenibile. Il fatto che la questione sia di priorità assoluta per la nostra città lo dimostra la grande partecipazione della società civile alla mobilitazione proposta dal PD cittadino a cui hanno aderito con forza e convinzione tutte le forze di opposizione”. Lo comunicano le forze di opposizione al Consiglio Comunale di Enna PD, Moderati per Enna, SiamoEnna, Nuova Cittadinanza e Nuova DC.

“Già un anno fa il Consiglio Comunale aveva affrontato il tema – prosegue l’opposizione – chiedendo un tavolo tecnico e prospettando anche diverse possibili soluzioni al problema: dalla programmazione di interventi di manutenzione costante dei canaloni alla risoluzione dell’annoso problema del sistema fognario di Pergusa, passando per il contenimento delle specie arboree alloctone e per la ripresa delle attività di monitoraggio ambientale, ferme dal 2015. Purtroppo tutti i nostri appelli al Governo Regionale sono risultati vani, il tavolo tecnico non è più stato aggiornato e ciò ha comportato il quasi totale prosciugamento del lago”.

“Il Consiglio Comunale non può più stare a guardare in maniera passiva – spiegano i gruppi consiliari -. Consapevoli del fatto che su questo tema opposizione e maggioranza debbano avere la capacità politica di trovare una linea politica unica e condivisa, come gruppi di opposizione PD, Moderati per Enna, Siamo Enna, Nuova Cittadinanza e Nuova DC depositeremo nelle prossime ore una richiesta di convocazione della Conferenza Capigruppo straordinaria e urgente affinché ci sia un confronto politico tra tutte le forze politiche cittadine al fine di individuare le azioni concrete da intraprendere per la risoluzione del problema, in maniera unitaria e corale. Come su altri grandi temi trattati in passato, la politica locale deve fare fronte comune”.