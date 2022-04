L’Agira Calcio promossa in Seconda Categoria

Lo sport agirino torna a festeggiare una promozione e lo fa con l’Agira Calcio che, ripartita dalla terza categoria con un progetto di valorizzazione dei giovani locali, conquista al primo tentativo il salto in seconda categoria dominando il campionato.

A Gagliano, in occasione del match con lo Sperlinga che ha decretato la promozione, era presente anche il sindaco Maria Greco, che ha così commentato a caldo sui social: “Grazie ragazzi, che portate in alto i colori della Città di Agira”.

Il primo cittadino si congratula con il nuovo gruppo dirigenziale giallorosso presieduto da Giuseppe Capuano (con la stretta collaborazione del vice presidente Gaetano Pagano) e con lo staff tecnico diretto da Nino Travagliante per l’obiettivo raggiunto e per la linea verde adottata, di valorizzazione dei giocatori locali: “Sono felice del fatto che l’Agira sia salita di categoria e che lo abbia fatto con una squadra composta da tanti ragazzi della nostra città. A tal proposito, mi sono inorgoglita nel vedere tantissimi giovani del vivaio presenti a Gagliano in occasione della partita decisiva a sostenere i colori e la squadra della nostra città. Mi complimento con la dirigenza, che ha deciso di valorizzare quanto c’è di buono ad Agira e con mister Travagliante e i giocatori per il risultato sportivo”.

Poi, il sindaco Maria Greco apre una parentesi sul campo, rinnovato in questi mesi con il rifacimento di tribune, spogliatoi e, soprattutto, con un nuovo manto in erba.

“Abbiamo voluto rinnovare il nostro stadio per dare linfa, un impianto di ultima generazione e nuovi stimoli ai nostri calciatori. Speriamo che questa e le altre strutture sportive che la nostra amministrazione ha realizzato o rinnovato in questi anni possano essere un’attrazione per molti ragazzi, che possono così scegliere la via sana dello sport direttamente nella propria città”.

Dopo i lavori, con un nuovo look, lo stadio Valenti potrà dunque tornare ad ospitare le gare interne dell’Agira Calcio, che militerà dunque dalla prossima stagione in seconda categoria.