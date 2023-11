La “Via dell’Oro Giallo” alla Borsa del Turismo Archeologico

PUBBLICITÀ

L’itinerario “La Via dell’Oro Giallo” sarà presentato venerdì alle 11 a tour operator internazionali, agenzie di viaggio e visitatori, nell’ambito della XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 2-5 novembre).

La presentazione avverrà, in collaborazione con il Parco Archeologico di Gela, su invito dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sicilia che ha scelto “La Via dell’Oro Giallo” tra gli itinerari turistici di eccellenza da proporre sul sito dedicato VisitSicily.

La Via dell’Oro Giallo è una iniziativa nata nell’ambito del progetto GelaleRadicidelFuturo, sostenuto da Eni, grazie anche alla partecipazione dei Comuni di Aidone, Enna, Gela e Piazza Armerina.

Sarà Claudia Faverio, responsabile comunicazione di Gela Le Radici del Futuro, a presentare la Via dell’Oro Giallo e le opportunità offerte per visitatori, tour operator e agenzie.

Una ulteriore importante occasione di visibilità dell’itinerario dopo la recente partecipazione al Salone Mondiale del Turismo 2023 (settembre 2023) e al TTG Travel Experience (2022).

Si tratta di un originale percorso turistico che mette in connessione alcuni dei siti storici e archeologi più noti e apprezzati della Sicilia con punti d’interesse ancora poco conosciuti e visitati, sul territorio di Gela, Piazza Armerina, Aidone ed Enna. L’itinerario si inserisce in una serie di azioni che hanno come obiettivo attrarre l’attenzione dei tour operator italiani e internazionali oltre che dei visitatori per favorire lo sviluppo di flussi turistici di qualità in tutte le stagioni dell’anno.