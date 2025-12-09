La valguarnerese Lucia Ferrante vince la Categoria Oro del concorso “Il Picchio Verde”

PUBBLICITÀ

È stata la valguarnerese Lucia Ferrante a conquistare la vittoria nella “Categoria Oro” del concorso canoro “Il Picchio Verde” a Vittoria, che ha visto sfidarsi venticinque artisti in una serata all’insegna della musica e dello spettacolo.

La giuria era presieduta da Gerardina Trovato, la cantautrice catanese, di recente tornata a calcare i palcoscenici della musica italiana. Gerardina Trovato è stata l’ospite d’onore e ha portato sul palco de “Il Picchio Verde” i suoi brani più celebri della sua carriera e ha assegnato personalmente il “Premio Gerardina Trovato” a Grazia Messina, di Catania, che ha proposto il brano “Caruso”, di Lucio Dalla.

La classifica finale, dopo la vincitrice assoluta, Chiara Raia, ha visto nella “Categoria Oro” al secondo posto Carmelo Scalia e al terzo Rosario Frasca. Tutto al maschile il podio della “Categoria Argento” (esordienti) con il primo posto di Massimo Caschetto, di Vittoria, seguito da Salvo Battaglia e da Giuseppe Scaglione.

Sono stati assegnati altri premi speciali: il voto del pubblico in sala ha premiato Gianni Occhipinti; il “premio della critica” è stato assegnato ad Aldo Nasello. Jessica Abbate si è aggiudicata il premio per la “timbrica e tecnica vocale”, per la presenza scenica è stata premiata Daniela Battaglia (già vincitrice dell’edizione 2023), Giuseppe Guastella si è aggiudicato il premio per la migliore interpretazione. Infine, il “Premio simpatia” è stato assegnato a Micky Zaccaria.

A presentare la serata sono stati Roberto Ciaculli e Carmen Denaro. Il festival è stato organizzato da Dany & Carmen eventi. Le allieve della scuola di ballo “Fiamma Latina” di Vittoria, hanno eseguito la danza del ventre. La giuria era composta, oltre che da Gerardina Trovato, da Nello Vasta, Barbara Furlan, Carmen Bisicchia e Gabriele Nicita.

“Questa edizione del festival ci ha permesso di fare emergere nuovi talenti e interpreti di grande valore – ha detto il promotore Giuseppe Amenta, de “Il Picchio Verde”. Alcuni cantanti sono stati individuati e premiati personalmente da Gerardina Trovato, che ha scovato tra i concorrenti qualcuno che ha una marcia in più. La giuria ha avuto non poche difficoltà nell’individuare i premiati, proprio per la qualità delle esibizioni canore e dei brani proposti dai concorrenti. Chiudiamo questa edizione con la consapevolezza di aver lanciato dei giovani promettenti che potranno avere un futuro nel mondo dello spettacolo”.