“La storia di donne straordinarie”: il Rotary Distretto 2110 si racconta al Sicilia Outlet Village

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Domani, domenica 6 settembre, dalle 11:00 alle 18:30, il Sicilia Outlet Village, nell’ex location Gucci-Boss, ospiterà “La storia di donne straordinarie”, l’evento promosso dal Rotary Distretto 2110 sotto la guida della Governor Lina Ricciardello, in carica per l’anno 2026/2027.

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La giornata si aprirà alle 10:30 con l’apertura della segreteria e la registrazione dei partecipanti, seguita alle 11:00 dall’onore alle bandiere, a cura di Marilia Turco, Prefetto Distrettuale 26/27, e dai saluti istituzionali di Pietro Pappalardo, Presidente del Rotary Club Nicosia.

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Dopo l’indirizzo di benvenuto della Governor Ricciardello e l’intervento di Nino Musca, Delegato Distrettuale ai Progetti, l’evento entrerà nel vivo con le testimonianze di donne straordinarie, suddivise in quattro ambiti tematici distribuiti nell’arco della giornata: Impresa e Professioni (ore 11:20), Arti e Cultura (ore 12:30), Scienza, Accademia e Sport (ore 15:30) e Sociale (ore 17:15).

Non mancheranno momenti musicali con diversi intermezzi canori, la premiazione D.E.I. (Diversità, Equità e Inclusione) alle ore 12:00, una pausa pranzo alle 13:30 e, nel pomeriggio, la presentazione delle nuove Fellowship Distrettuali, tra cui la neonata Fellowship of Rotarians who Appreciate Cultural Heritage (F.R.A.C.H.) del Team 7 Sicilia-Calabria-Malta. Le conclusioni sono previste per le 18:00.

Per agevolare la partecipazione, gli organizzatori hanno predisposto un servizio bus navetta gratuito, con mezzi da 50 posti in partenza da ogni Area del Distretto. La prenotazione online è obbligatoria ed è possibile effettuarla sul sito www.labisialacarte.it. Gli organizzatori garantiscono la partenza del bus indipendentemente dal numero di prenotazioni, senza alcun numero minimo di partecipanti richiesto.

L’evento, realizzato in collaborazione con Sicilia Outlet Village, rientra nel programma di iniziative della Governor Lina Ricciardello all’insegna del motto rotariano “Creiamo un impatto duraturo”, e si propone di dare voce e visibilità a percorsi femminili di eccellenza in quattro ambiti chiave della vita sociale ed economica.