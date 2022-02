La società Multiservizi apre i suoi uffici ad Enna Bassa e ricerca personale

Nei prossimi mesi aprirà ad Enna il nuovo centro direzionale multiservizi Media Call. La società, con sedi ad Agrigento e Messina, opera da oltre 11 anni nell’ambito della customer acquisition per conto delle più importanti aziende del mercato delle utilities. In un contesto di ripartenza, post emergenza sanitaria e in piena ripresa economica, l’azienda agrigentina ha deciso di scommettere anche sulla città di Enna.

«La nuova apertura – dichiarano i f.lli Morreale, Francesco Maria (amministratore unico) e Luigi Morreale (socio fondatore) – rappresenterà per noi un importante acceleratore di crescita per il nostro business. Nell’ultimo biennio abbiamo investito tanto in tecnologie, formazione, comunicazione e ammodernamento delle nostre sedi».

«Contiamo di aprire i nostri uffici in primavera – dice l’amministratore -. Saremo nella zona di Enna Bassa, non poco distante da università e centro città. Vogliamo essere un polo attrattivo per le nuove risorse e per i nostri clienti. Abbiamo individuato nella città di Enna un grandissimo potenziale per far crescere la nostra realtà aziendale. Abbiamo sempre creduto che l’opportunità si crea, quando c’è qualcuno capace di fornire gli strumenti giusti».

Per l’azienda, che nel settore multiservizi opera da oltre 10 anni, l’obiettivo è traguardare i 5 milioni di ricavi entro il 2023.

«Al momento – dichiara Luigi – i principali indicatori di business ci portano spediti in quella direzione. Siamo molto vigili sul mercato per cogliere al meglio tutte le opportunità che possono essere funzionali al nostro percorso di crescita».

Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito web https://www.pentaservizi.it/mediacall-srls/

È possibile anche inviare la propria candidatura scrivendo un’email a lavoraconnoi@mediacallsrl.it