La Sicilia centrale protagonista alla BIT: tradizione, cultura e innovazione turistica

PUBBLICITÀ

Si è svolta nel giorno inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) la conferenza stampa di presentazione dei prossimi grandi eventi dei territori della DMO Sicilia centrale, “Promuovere la Sicilia Centrale: tradizione, cultura e innovazione turistica”.

L’evento, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo, On. Elvira Amata, e moderato dal Prof. Claudio Gambino, docente di Geografia dell’Università di Enna “Kore”, ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni, operatori turistici e giornalisti, con l’obiettivo di dare massima visibilità alle ricchezze e alle eccellenze dei territori di Enna e Caltanissetta, un contesto che sta emergendo come meta imperdibile per una Sicilia ancora da scoprire.

II Prof. Gambino, referente regionale per la DMO e figura di riferimento del settore, ha introdotto l’incontro evidenziando l’importanza propulsiva, in termini di coesione e operatività, della partnership tra la DMO Sicilia centrale e l’Università di Enna “Kore”, garante, attraverso la sua governance e i suoi ricercatori, di una qualità scientifico-strategica che caratterizza i piani di promozione e valorizzazione proposti dalla DMO. Un’azione di sviluppo turistico sostenibile che riunisce, attorno al binomio DMO-UKE, le risorse locali per promuovere, in modo coordinato e pianificato, il patrimonio culturale e naturale della Sicilia centrale.

La governance dell’Ateneo, nella figura del Prof. Cataldo Salerno e, in termini di know how, nel Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, diretto dalla Prof. Marinella Muscarà, sostiene attivamente la DMO Sicilia centrale, contribuendo con competenze accademiche, ricerca e formazione a rafforzare in maniera qualificata la promozione turistica e lo sviluppo sostenibile della regione.

Il supporto dell’UKE ha, inoltre, consolidato un modello di sviluppo cui aderiscono con sempre maggiore partecipazione i comuni dell’entroterra, sono infatti presenti a questa edizione della Bit, ospiti della DMO, Enna, Caltanissetta, Piazza Armerina, Leonforte, Aidone, Agira e Sperlinga.

Ad accogliere giornalisti ed operatori di settore nella suggestiva sala immersiva dello stand Sicilia è stata una riproduzione a grandezza naturale della Dea di Morgantina, la celebre opera scultorea esposta, dal 2011, al Museo Regionale di Aidone. Durante la conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, Mirko Milano, Assessore al Turismo del Comune di Enna, Walter Tesauro, Sindaco di Caltanissetta, Ettore Messina, Vicesindaco di Piazza Armerina e Adriano Licata, Vicesindaco di Leonforte.

Tra i punti salienti della presentazione i riti della Settimana Santa di Enna, Caltanissetta e della cosiddetta Giunta di Aidone, considerate tra le manifestazioni religiose più importanti del sud Italia. È stato poi presentato il Barock Festival di Piazza Armerina, che ha visto anche una partecipata e coinvolgente esibizione classico-rock del maestro violinista Filippo Pascucci, sulle note di Bach prima e dei Queen dopo, per anticipare un evento che celebra musicalmente l’arte barocca. Grande interesse ha suscitato anche l’intervento di Giuseppe Pignato, delegato dal Collegio dei Rettori delle Confraternite ennesi, che ha parlato delle prospettive di valorizzazione turistico-religiose connesse all’anno giubilare.

La conferenza stampa ha messo poi in evidenza, attraverso il racconto di Stefano Rizzo, segretario provinciale di CNA, gli itinerari esperienziali offerti dal Consorzio Kore Siciliae, altro nuovo partner di grande rilevanza della DMO.

Altre iniziative di innovativo impatto e indirizzate a un turismo olistico sono state presentate da Mario Millauro di Case al Borgo Agira. Importante è stato anche il contribuito e la presenza di Giovanna Candura, presidente della SAC, Società Aeroporti Catania e Comiso, che ha inteso esprimere la volontà di una collaborazione sempre più efficace per connettere i territori della DMO al principale hub aeroportuale della regione.

Particolarmente apprezzata anche l’offerta gastronomica proposta per promuovere i territori, con le vie del torrone nisseno, i percorsi legati ai prodotti IGP di Leonforte, il piacentino ennese, il tipico pan di Spagna “affuca parrini”, le cassatelle di Agira. E’ stata, inoltre, presentata per la prima volta e offerta a tutti gli intervenuti, riscuotendo ampio gradimento, la Torta di Federico II, ideata dall’Associazione Cuochi Ennesi e realizzata dal maestro pasticcere Paolo Severino.

Fino a oggi proseguirà al Desk della DMO Sicilia centrale con ulteriori incontri, degustazioni e presentazioni, anche virtuali, attraverso i visori oculus. I visitatori della Bit potranno anche ammirare i figuranti del Palio dei Normanni di Piazza Armerina e un’esposizione delle tuniche delle confraternite ennesi.