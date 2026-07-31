La scrittrice ennese Stefania Avola tra i vincitori del Premio “Girasole”

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C’è anche la professoressa e autrice ennese Stefania Avola tra i vincitori della prima edizione del Premio culturale “Girasole”. Il riconoscimento le è stato attribuito per il volume “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale. Sette mete vacanziere fuori stagione per viaggi dell’anima”, edito da Algra Editore.

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Laureata in Filosofia e docente di Lettere a Piazza Armerina, Avola è autrice di romanzi e racconti pubblicati anche da Giulio Perrone Editore. Nel 2024 è stata selezionata dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto “Donna Sicilia, Goliarda e le altre”, tra le autrici che hanno arricchito il panorama letterario regionale.

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A motivare la scelta è stata la giuria del premio, composta dal presidente del circolo Giuseppe Iatì, poeta e attore, dal critico letterario Gaspare Agnello, da Filippo Vitello, presidente della Pro Loco di Grotte, e dall’avvocato Diego Guadagnino, studioso e scrittore, che ha voluto riconoscere il suo modo di raccontare una Sicilia inedita e profonda, capace di svelare luoghi e prospettive inattese, offrendo al lettore uno sguardo autentico e originale sui territori dell’isola.

«Il Premio Culturale “Girasole” vuole essere un faro puntato sui talenti della nostra amata Sicilia – dichiara il giovane presidente Giuseppe Iatì –. Abbiamo voluto premiare personalità che, attraverso la scienza, la letteratura, il cinema, il teatro e la musica, portano in alto il nome della nostra terra. Sono particolarmente orgoglioso della sezione giovani promesse: premiare i talenti in erba significa far emergere il loro valore e dare il giusto spazio alle nuove generazioni».

Tra i premiati figurano l’infettivologo catanese dottor Fabrizio Pulvirenti per il libro “SSN 4.0 – Proposte per la rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale”, la professoressa Maria Caserta, di Maletto (Catania), per l’opera “Tino Barresi. Un uomo che dell’arte ha fatto la sua essenza di vita”, il professor agrigentino Pasquale Seddio per il volume “I sacri monti del Piemonte e della Lombardia”, il professor Francesco Pira, di Licata, per il saggio “La buona EduComunicazione”, l’autore siracusano Liddo Schiavo per “L’Aranceto – Storia di un esodo inverso”, il Cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta per il suo impegno nella valorizzazione culturale e sociale del territorio agrigentino e il poeta raffadalese Mimmo Galletto per il suo contributo alla poesia in lingua siciliana.

Per la sezione cinema i vincitori sono il regista palermitano Gaetano Di Lorenzo con il docufilm “Fuorisede – Storie di vita e di studi” e il regista di Favara Stefano Vinciguerra con il film “Tradimento e potere”, mentre la sezione dedicata alla lirica premia i soprani Sara Chianetta, presidente del Centro Studi “Antonio Russello” di Favara, e la professoressa agrigentina Fiammetta Bellanca.

Per la sezione giovani promesse i premiati sono Stella Cinquemani, di Montallegro, 10 anni, per la ginnastica artistica, il tenore empedoclino Davide Guarraggi, di 14 anni, ed Elisa Tararà, di Canicattì, 17 anni, per la poesia.

L’evento, organizzato dal Circolo Culturale “Giovanni Meli Montallegro” APS, con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Comune di Montallegro, si terrà mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 20, presso l’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro.