La Scala della Moda: ripartono le selezioni in vista della finale 2023

L’organizzazione del concorso di bellezza “La Scala della Moda” riparte con i casting e le selezioni in vista della nuova edizione, la tredicesima, in programma la prossima estate ad Enna. In palio gli ambiti titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, riservati ai concorrenti dai 14 ai 28 anni, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli.

PUBBLICITÀ

Nelle ultime settimane si sono svolti tre casting, a Mantova, Siracusa e Malta. Tra le novità dell’edizione 2023, l’apertura alla partecipazione della categoria Over, con concorrenti dai 29 anni in su. Anche quest’anno ci sarà spazio per i più piccoli, con le categorie Baby e Junior.

Qui di seguito i nomi dei finalisti selezionati e la città di provenienza.

A Mantova, nel casting che si è svolto in collaborazione con Andrea Giannetto, patron del concorso “La Fotomodella Italiana”, hanno ottenuto l’accesso alla finale di luglio Daiana Petronella (Taranto), Micaela Giordano (Foggia), Vitoria Montella (Terni), Lisa De Marchi (Verona), Giorgia Borgonovi (Mantova), Rosatea Murro (Bari), Claudia Cavaliere (Vicenza), Ilaria Tesse (Bari) ed Eleonora Mistrazzoso (Piazza Armerina).

A Siracusa, durante il casting realizzato in collaborazione con “G&A” di Giusy Spinale, i finalisti selezionati sono stati Marzia Scala (Siracusa), Francesca Prato (Noto), Chiara Gagliano (Sommatino), Vincenzo Mola (Noto), Sergio Di Giovanni (Noto), Sergio Di Giovanni (Avola), Federico Finello (Priolo), Alessio Finello (Priolo); per gli over Marcella Raia (Catania), Marcella Fortulli (Catania), Federica Zimitti (Melilli) ed Elisabetta Abela (Siracusa).

Durante il casting che si è svolto a Malta, in collaborazione con la “Vipaj Academy” di Janice Butussil, sono stati selezionati Kendra Carabott, Buhagiar Nicole, Muscat Mariah, Faith Antonella Amato, Faith Baldacchino, Iva, Clide Caruana, Syefan Jovic, Mattias Barbara, Sciaberras Glen, Sven Pavia, Terence Abela, e, per gli over, Jennifer Busuttil, Jeanette Debobo, Alessia Carabott e Christine Buagiar.

Questi concorrenti accedono di diritto, quindi, alla finale della tredicesima edizione de “La Scala della Moda”, un concorso che recentemente ha anche varcato i confini nazionali grazie alla partecipazione di concorrenti maltesi. “La Scala della Moda” è, inoltre, una vetrina che consente ad alcuni concorrenti di essere selezionati per altri concorsi nazionali.

C’è ancora tempo per partecipare: le selezioni in vista della finale 2023 sono appena iniziate e ancora tanti altri concorrenti saranno selezionati dagli organizzatori.

Aperte le iscrizioni ai casting, per iscriversi è possibile contattare gli organizzatori del concorso all’indirizzo email presidente@lascaladellamoda.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.