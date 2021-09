La Scala della Moda: ripartono le selezioni e i casting

Dopo il grande successo della finale di luglio 2021 dell’undicesima edizione de “La Scala della Moda”, che si è svolta ad Enna nella splendida location del Castello di Lombardia, il “teatro più vicino alle stelle”, l’organizzazione del concorso di bellezza organizzato dall’Associazione GentediDomani è già ripartito con i casting e le selezioni in vista della nuova edizione in programma la prossima estate. Nelle ultime settimane si sono svolti casting a Portopalo di Capo Passero, Sommatino e Piazza Armerina.

A Portopalo di Capo Passero è stata selezionata Carlotta Cosetta (18 anni di Pachino). Durante il casting-evento sono stati eletti Miss e Mister Portopalo rispettivamente Rosemary Mallia (18 anni di Avola) e Giovanni Latina (24 anni di Avola). Selezionati anche alcuni concorrenti per i concorsi “Baby Moda Sicilia” e “Junior Moda Sicilia”.

A Sommatino, in occasione di “Miss Summer”, i finalisti selezionati sono risultati Arianna Porrello (16 anni di Licata), Sofia Ferrara (18 anni di Caltanissetta), Desy Bruno (19 anni di Delia), Flaminia Tricoli (15 anni di Sommatino), Flavia Schembri (17 anni di Monferrato Agrigento) ed Anita Cammilleri (16 anni di Licata).

A Piazza Armerina, invece, in occasione di “Miss Piazza Armerina”, sono stati selezionati per “La Scala della Moda” Alexa Parlascino (22 anni di Piazza Armerina), Sara Vitale (16 Anni di Piazza Armerina), Dorotea Palermo (26 anni di Piazza Armerina), Eleonora Mistrazzoso (16 anni di Piazza Armerina), Evelyn di Bartolo (17 anni di Piazza Armerina).

Questi concorrenti accedono di diritto, quindi, alla finale della dodicesima edizione de “La Scala della Moda”.

Le selezioni in vista della finale 2022 sono appena iniziate e ancora tanti altri concorrenti saranno selezionati dagli organizzatori. Aperte, infatti, le iscrizioni ai casting per la finale de “La Scala della Moda”. Questi i principali titoli in palio che saranno assegnati: “Miss & Mister Moda Sicilia” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli.

L’associazione GentediDomani ringrazia Emanuele Cellauro e Martina Martino per la collaborazione nell’organizzazione di questi casting.

“La Scala della Moda” è una vetrina importante che consentirà, inoltre, ad alcuni concorrenti di essere selezionati per i concorsi nazionali “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Italiana & Mister Italiano”, “Il + Bello”, “Miss e Mister Volto Italy”, “Cinema DRC”, “Miss e Mister Podium”, “Miss & Mister Sea Fashion Baby” e “Miss Moto&Cars”.

Le iscrizioni ai casting sono, quindi, sempre aperte. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione GentediDomani (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultando il sito web www.lascaladellamoda.com.