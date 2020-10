La Scala della Moda: i nomi dei finalisti selezionati a Siracusa e Sommatino

Riprendono i casting in tutta Italia de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza tra i più prestigiosi della Sicilia e del Sud Italia le cui finali si svolgeranno ad Enna nel prossimo mese di luglio. Le ultime due selezioni in ordine di tempo si sono svolte in Sicilia, precisamente a Siracusa e a Sommatino (in provincia di Caltanissetta).

A Siracusa sono quattro i concorrenti ad essere stati selezionati dalla giuria. Si tratta di Giada Lentini (14 anni di Floridia), Federica Sortino (14 anni di Ferla), Cristina Fisicaro (14 anni di Ferla), Danilo Morabito (18 anni di Messina). Si sono guadagnati l’accesso alle finali ennesi.

Nell’occasione sono stati selezionati anche i semifinalisti del concorso “Baby Model Moda Sicilia”. Si tratta dei piccoli Medea Lo Vetere (9 anni di Santa Caterina Villarmosa), Dalila Di Stefano (6 anni di Villasmundo), Saverio Bono (9 anni di Sciacca), Krizia Bono (4 anni di Sciacca), Luna Quadrini (8 anni di San Mauro Torinese), Victoria Bombaci (11 anni di Messina) e Melissa Cuchel (9 anni di Palermo).

A Sommatino, invece, sono stati selezionati le seguenti concorrenti: Miriam Messina (18 anni di Canicattì), Natalia Cocuzza (17 anni di Santa Caterina Villarmosa) e Luna Claire Falcone (18 anni di Racalmuto).

Macchina organizzativa, guidata dal patron del concorso Giuseppe Pappalardo, dal direttore artistico Joselito Pappalardo e dall’associazione GentediDomani, in piena attività quindi malgrado l’emergenza Coronavirus in atto che ha impedito la scorsa estate la realizzazione delle finali della decima edizione del concorso.

“La Scala della Moda – ha commentato il patron Giuseppe Pappalardo – non si è fermata nell’organizzazione ed è già proiettata alle finali della prossima estate. Ringraziamo per questi ultimi casting la Giusy Event ed Emanuele Cellauro per averci ospitato e aver contribuito, quindi, al nostro concorso”.

Il concorso di bellezza “La Scala della Moda” è partito quasi per gioco dieci anni fa, è cresciuto edizione dopo edizione e adesso accoglie in gara concorrenti provenienti da tutta Italia, con centinaia di iscrizioni ai casting e prestigiosi ospiti durante le finali che si svolgono ad Enna, nel centro della Sicilia.

“Siamo felici dei risultati che abbiamo fin qui raggiunto e per certi aspetti orgogliosi – prosegue Pappalardo -. Il successo del nostro concorso è solo frutto dell’impegno del nostro staff e della serietà dimostrata in questi anni di lavoro”.

Le iscrizioni al concorso e ai casting, fa sapere l’organizzazione, sono aperte. Questi i requisiti richiesti per partecipare: un’età compresa tra i 14 e i 33 anni, altezza minima 1,65 metri per le donne, 1,75 metri per gli uomini. Durante le finali di luglio saranno assegnati i titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Italiana & Mister Italiano”, “Il + Bello” e “Miss e Mister Volto Italy”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione “Gente di Domani” (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com. I casting si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid-19.