La Scala della Moda: a Pietraperzia la prima selezione ufficiale

Tutto pronto a Pietraperzia per la prima selezione ufficiale dell’edizione 2023 della Scala della Moda. L’evento, che si svolgerà sabato alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele, è inserito nel programma dell’estate pietrina fortemente voluto dal sindaco Salvuccio Messina e dall’assessore al ramo Angelo Vullo.

Una serata ricca di sorprese durante la quale i giovani partecipanti potranno sfilare sia con un abbigliamento casual che in veste elegante e anche in abito da sposa e cerimonia con i capi dell’atelier Lunaraine di Canicattì.

Tra gli ospiti della serata Miss Moda Sicilia 2021 Amina Castellana, baby model Sicilia 2022 Maelys Raimondi e junior model Sicilia Angelo Cutispoto. Saranno presenti il patron del concorso nazionale della Scala della Moda Giuseppe Pappalardo e il direttore artistico Joselito Pappalardo. Presente anche il patron del concorso Miss Monroe Desirée Cardullo. Tra gli ospiti anche il noto illusionista Emanuele D’Angeli e direttamente dalla Rai i vincitori di “Ballando con le stelle” Alex Romano e Nicole Murvana. Presentatore della serata sarà Maurizio Diliberto. Parteciperà anche la scuola di ballo New Dance Accademy della maestra Mary Aiesi.

Durante la serata verranno consegnate due fasce, Miss Pietraperzia e Mister Pietraperzia. Sfileranno giovani di età compresa fra i 14 e i 33 anni che si contenderanno le fasce per entrare in finale che si svolgerà nel 2023 ad Enna.

Sfileranno anche circa 40 bambini che si contenderanno pure loro l’accesso alla finale di baby model Sicilia, bambini dai 0 ai 7 anni e junior model Sicilia dagli 8 ai 13 anni.

Ricco il programma della giornata di sabato. Alle 15 arrivo in Piazza Vittorio Emanuele e accredito presso la recepion, alle 15,30 benvenuto dei partecipanti e foto di gruppo, alle 16 passeggiata per le vie del paese, foto alla villa e al castello Barresio. Alle 17 prove di portamento e trucco e parrucco a cura del CIRS di Barrafranca. Alle 20,30 inizio della selezione durante la quale verranno consegnate dieci fasce per l’accesso diretto alla finale nazionale. Ad organizzare l’evento Salvatore Cilano e Filippo Barrile.