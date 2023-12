La ROGA e CUS Catania insieme per la prevenzione dei giovani atleti

PUBBLICITÀ

Nel costante impegno per la promozione della salute e del benessere degli atleti, la ROGA e il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Catania hanno promosso un’iniziativa totalmente gratuita ed innovativa volta a migliorare la consapevolezza e la salute posturale dei giovani partecipanti alle attività sportive.

Nella filiale ROGA di Catania si è svolta ieri la prima giornata di screening posturale per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni tesserati al CUS Catania.

L’importanza di una postura corretta nell’ambito sportivo non può essere sottovalutata perché, non solo contribuisce al miglioramento delle prestazioni atletiche, ma aiuta anche a prevenire eventuali infortuni a lungo termine. Grazie a questa iniziativa, la ROGA si pone l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere tra i giovani atleti, investendo nella prevenzione e nella consapevolezza della propria salute.

Il progetto, gestito dai tecnici ortopedici della ROGA, include valutazioni dettagliate sulla colonna vertebrale ed un’analisi del piede. I giovani atleti che si sono sottoposti allo screening sono in grado di ricevere consigli personalizzati e suggerimenti su come migliorare la propria postura, contribuendo così a massimizzare il loro potenziale atletico e a ridurre il rischio di infortuni.

Lo screening totalmente gratuito verrà effettuato anche in altre due giornate: il 20 e 22 dicembre. Altre date sono già in programma. Pertanto, i genitori sono incoraggiati a sostenere i loro figli nell’approfittare di questa preziosa opportunità fornita dalla ROGA e dal CUS Catania, poichè la prevenzione è la chiave per garantire ai giovani atleti la possibilità di godere di una carriera sportiva duratura e soddisfacente, costruendo così una base solida sul benessere a lungo termine.