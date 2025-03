La Protezione Civile di Enna si unisce al dolore per la scomparsa della volontaria Josephine Leotta

PUBBLICITÀ

La solidarietà dell’Ente corpo volontari protezione civile di Enna per la morte della 24enne, originaria di Belpasso, Josephine Leotta, vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri mattina sull’autostrada Siracusa-Catania in prossimità della galleria San Demetrio. La donna si trovava a bordo di una Toyota Aigo, rimasta coinvolta in un tamponamento a catena assieme a due mezzi pesanti e altre due auto. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo.

“La nostra associazione si stringe alla famiglia di Josephine, strappata alla vita – dice il direttore dell’Ente Corpo Volontari Protezione civile Enna, Alessandro Battaglia –. I nostri volontari appartengono al nostro mondo, fatto di solidarietà, servizio e condivisione. Siamo addolorati per questa grave perdita, per la prematura fine di una vita, spezzata nei suoi anni più belli. Oggi tutta la protezione civile è a lutto”.