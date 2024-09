La protesta continua: nasce il comitato “SENZ’ACQUA ENNA”

PUBBLICITÀ

Dopo la manifestazione di protesta di sabato scorso di fronte alla sede di AcquaEnna contro le nuove turnazioni dell’acqua nel capoluogo, il gruppo di cittadini ha deciso di proseguire nella sua azione. Una delegazione ha incontrato oggi l’avvocato Gianpiero Cortese.

“In primis stiamo procedendo a formalizzare legalmente la costituzione del COMITATO SENZ’ACQUA ENNA – ha comunicato la delegazione. – Abbiamo già provveduto a dare mandato al nostro legale di procedere con la stesura di un esposto alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, al Comune di Enna e a tutti gli altri organi interessati. Desideriamo specificare che nessuno dei membri all’interno del comitato appartiene a gruppi politici e che le iniziative che saranno portate avanti non avranno mai nessuna appartenenza a bandiere politiche, perché l’acqua non ha colore e deve essere per tutti.”

Subito dopo la protesta di sabato scorso è stato creato un gruppo sulla piattaforma Facebook chiamato proprio “COMITATO SENZ’ACQUA ENNA”. In poche ore sono già oltre tremila gli iscritti.