La Progetto Enna Sport 04 alla Bariano Cup di Bergamo con la categoria esordienti

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I giovani calciatori dell’ASD Progetto Enna Sport 04, guidata dal presidente Luigi Di Dio, hanno preso parte al Torneo Bariano Cup, tenutosi a Bergamo dal 22 al 24 maggio.

La società ennese ha partecipato con la categoria Esordienti, nella formula di calcio a 9. La squadra è stata inserita nel Girone A, insieme ad Atalanta, Barianese Verde, Caravaggio e AlbinoLeffe.

Il torneo si è svolto nel centro sportivo di Bariano. Per i giovani atleti ennesi è stata un’importante occasione di confronto sportivo e di crescita, in un contesto competitivo di rilievo.