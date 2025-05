La Pro Loco Enna a bordo dell’Amerigo Vespucci a Palermo

PUBBLICITÀ

Giornata importante, quella di ieri, per i soci della Pro Loco Enna, che, in gita a Palermo per un’immersione tra arte e cultura, hanno avuto il piacere di visitare anche l’interno della nave Amerigo Vespucci, icona dell’Italia nel mondo.

“Appartenere ad una grande famiglia come quella delle Pro Loco – dice la presidente della Pro Loco Gioia Pugliese – è importante e gratificante, grazie a questo siamo riusciti a prenotare l’ingresso per tutti gli oltre 130 partecipanti alla gita della Pro Loco, che hanno potuto ammirare la meraviglia dell’interno dell’imbarcazione. Ci siamo molto dispiaciuti per chi ha tentato di prenotare la gita con noi, ma non c’erano più posti disponibili. Abbiamo riportato a casa un bagaglio pieno di fotografie, orgoglio, meraviglia, risate e tante nuove amicizie”.