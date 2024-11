La Polizia di Stato esegue un arresto per l’espiazione di condanna definitiva

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre, personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’arresto di una persona, condannata con sentenza passato in giudicato, a seguito di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

In particolare, a seguito di un intervento effettuato nell’estate del 2018 da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, veniva rintracciato un uomo che poco prima si era reso autore di un danneggiamento in luogo pubblico. Non pago, anziché desistere dall’azione illecita in atto, il soggetto opponeva viva resistenza al personale di polizia intervenuto che, per l’effetto, lo traeva in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo altresì per i reati di danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Per tali fatti, l’uomo veniva condannato dal Tribunale di Enna alla pena della reclusione di 4 mesi e 28 giorni. Pertanto, lo scorso pomeriggio, l’uomo è stato rintracciato in questo centro cittadino e tratto in arresto in esecuzione della relativa sentenza di condanna, nel frattempo passata in giudicato, per espiare la pena inflittagli in regime di detenzione domiciliare, quale misura alternativa concessagli dall’autorità giudiziaria.