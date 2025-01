La Polizia di Stato esegue un arresto per l’espiazione di condanna definitiva

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di oggi, personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’arresto di un uomo originario del comune di Catenanuova, condannato con sentenza passata in giudicato, a seguito di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.

In particolare, il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito del cumulo di tre distinte sentenze di condanna per reati di maltrattamenti in famiglia, aggravati, commessi dalla persona anzidetta tra l’anno 2003 e il 2021 per una pena complessiva ad otto anni e quattro mesi di reclusione. A seguito di emissione delle prime condanne il reo aveva iniziato a scontare le relative pene e per questi motivi era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova. Tuttavia, sopraggiunta l’esecutività dell’ultima condanna a cinque anni di reclusione, l’Autorità Giudiziaria ha revocato il beneficio della misura alternativa e disposto l’espiazione della pena in regime di detenzione presso un istituto penitenziario.

Alla luce di ciò, gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria del Commissariato armerino hanno rintracciato il soggetto presso il domicilio e, dopo aver eseguito gli adempimenti di rito, lo hanno associato alla Casa circondariale di Piazza Armerina.