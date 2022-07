La Polizia di Stato esegue la misura cautelare del divieto di avvicinamento

Nella mattinata di ieri personale della Sezione di P.G. – Aliquota Polizia di Stato presso la Procura di Enna, ha notificato ad un uomo, indagato per il reato di atti persecutori in danno della ex moglie, la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri da tutti i luoghi frequentati dalla donna. Inoltre all’indagato è stato fatto altresì divieto di comunicare con la p.o. attraverso qualsiasi mezzo anche telefonico e/o telematico (sms, posta elettronica, WhatsApp, Facebook, et similia).

L’indagine ha avuto origine a seguito di querela presentata dalla p.o., vittima di continui atti persecutori perpetrati dall’ex marito e che le hanno causato un continuo stato d’ansia, paura per la propria incolumità fisica e di quella dei familiari più prossimi, tali da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana.

Le articolate ed accurate indagini esperite hanno consentito agli inquirenti di raccogliere fonti di prova inequivocabili in ordine alle ripetute minacce anche di morte che l’uomo ha rivolto nei confronti della moglie.