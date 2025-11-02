La Polizia di Stato di Enna, nel giorno della commemorazione dei defunti, ricorda i suoi Caduti

PUBBLICITÀ

Nella mattinata di oggi, 2 novembre 2025, giorno della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato di Enna ha voluto ricordare i suoi Caduti.

Il Questore della provincia di Enna, Dottor Salvatore Fazzino, unitamente a personale della Questura, a ricordo di tutti i Caduti della Polizia di Stato, ha deposto una corona di alloro presso la stele sita all’interno del Complesso della Polizia di Stato “G. B. Giuliano” di Enna bassa. Durante la cerimonia si è tenuto un momento di preghiera e una breve riflessione sui valori e sull’importanza della ricorrenza.

Nella stessa mattina, il Questore Fazzino, unitamente a personale del Commissariato di P.S di Piazza Armerina, si è recato al Cimitero di quel centro, presso la Cappella gentilizia di famiglia, del defunto Vice Questore Aggiunto Dott. Giorgio Boris Giuliano, già Capo della Squadra Mobile di Palermo, ucciso da “Cosa Nostra”, per partecipare ad un momento di preghiera.

Infine, unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Leonforte, si è recato al Cimitero di Catenanuova per ricordare l’Agente Giuseppe Scravaglieri, caduto in servizio il 14 febbraio 1987, per mano di terroristi delle “Brigate Rosse”.