La Pergusa Dance di Enna protagonista al “Premio Resilienza – Naples Edition”

Importanti risultati per la scuola di danza Pergusa Dance di Enna al Campionato Nazionale “Premio Resilienza – Naples Edition”, svoltosi lo scorso sabato in Campania. Le giovani ballerine ennesi hanno ottenuto diversi piazzamenti nelle categorie in gara, distinguendosi per le loro performance.
Nella categoria Kids la scuola ha conquistato il primo posto con le ballerine Aurora Bernunzo, Ines Candino, Swamy Balsamo, Carlotta Iannello, Noemi Liquefatto, Rossella Liquefatto, Arianna Faraci e Micol Augello.
Primo posto anche nella categoria Juniores con Francesca Palermo, Gabriele Matraia, Angelica Benvissuto, Luana Termine, Gabriela Pacheco Martinez, Erica Di Maio, Sofia D’Amico e Rita Maria Russello. Il gruppo ha inoltre ottenuto il passaggio al premio internazionale che si terrà in Spagna, risultato che si aggiunge a quello già conquistato da un altro gruppo della stessa scuola nel mese di dicembre.
Secondo posto, infine, nella categoria Latin Street Dance Heels per Aurora Careri, Angelica Benvissuto e Sofia D’Amico.
Le partecipanti provengono da Enna, dalla provincia e da altre realtà territoriali, tra cui alcune studentesse universitarie. Il lavoro è stato coordinato dall’insegnante Cetty Guarneri.
La competizione ha rappresentato un’importante occasione di confronto artistico, confermando per l’ennesima volta la presenza della scuola ennese nel panorama della danza a livello nazionale.