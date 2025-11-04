“La notte bianca dei racconti in Biblioteca” fa tappa ad Aidone, Calascibetta, Villarosa ed Enna

4 ore ago
Raimondo Vecchio
Sono già aperte le iscrizioni ai quattro appuntamenti de “La notte bianca dei racconti in Biblioteca” con Raimondo Vecchio, organizzati dall’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno nell’ambito di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. La partecipazione ai quattro appuntamenti, che si terranno ad Aidone, Calascibetta, Villarosa ed Enna, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, è gratuita previa prenotazione tramite form online.

Gli incontri sono pensati per bambine e bambini di 9 e 10 anni e trasformano, per una notte, le biblioteche in spazi di narrazione, gioco e condivisione: letture “in sacco a pelo”, tra albi illustrati e fiabe, con cuscini e coperte, guidate dal narratore Raimondo Vecchio e dai bibliotecari.

“Grazie al progetto Biblioinsieme saranno le quattro biblioteche partner che ospiteranno i bambini per un’esperienza speciale, trasformando la biblioteca in un luogo di ascolto, condivisione di storie e festa. Letture in sacco a pelo, o avvolti da una calda coperta, in compagnia degli amici e circondati da scaffali colmi di libri che nella notte sveleranno i loro misteri… cosa c’è di più affascinante? È così che la biblioteca diventa casa, un luogo amico da abitare anche per i più giovani lettori” – afferma Fenisia Mirabella, presidente dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, che cura e organizza gli incontri.

Raimondo Vecchio è narratore e formatore, proviene da esperienze teatrali e da quasi quarant’anni conduce letture e laboratori per l’infanzia in scuole, biblioteche, librerie, festival e rassegne. Ha collaborato con numerose realtà culturali del territorio siciliano ed è noto per i suoi percorsi di educazione alla lettura e di storytelling.

Iscrizione obbligatoria e posti limitati: si invitano gli interessati a completare la prenotazione tramite i form indicati per ciascuna sede. Nel modulo di iscrizione sono riportati tutti i dettagli organizzativi.

Date e iscrizioni:
• Aidone: venerdì 7 novembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/eCUM8nWdY7hVYnx46
• Calascibetta: venerdì 21 novembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/8zmu8gFvyXnefueT8
• Villarosa: venerdì 28 novembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/CdcCdTfFPaYZ7DKH6
• Enna: venerdì 5 dicembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/fjXzoq2sGQufrHiDA

Per informazioni: 329 1561022.

