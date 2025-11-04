“La notte bianca dei racconti in Biblioteca” fa tappa ad Aidone, Calascibetta, Villarosa ed Enna

PUBBLICITÀ

Sono già aperte le iscrizioni ai quattro appuntamenti de “La notte bianca dei racconti in Biblioteca” con Raimondo Vecchio, organizzati dall’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno nell’ambito di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. La partecipazione ai quattro appuntamenti, che si terranno ad Aidone, Calascibetta, Villarosa ed Enna, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, è gratuita previa prenotazione tramite form online.

PUBBLICITÀ

Gli incontri sono pensati per bambine e bambini di 9 e 10 anni e trasformano, per una notte, le biblioteche in spazi di narrazione, gioco e condivisione: letture “in sacco a pelo”, tra albi illustrati e fiabe, con cuscini e coperte, guidate dal narratore Raimondo Vecchio e dai bibliotecari.

PUBBLICITÀ

“Grazie al progetto Biblioinsieme saranno le quattro biblioteche partner che ospiteranno i bambini per un’esperienza speciale, trasformando la biblioteca in un luogo di ascolto, condivisione di storie e festa. Letture in sacco a pelo, o avvolti da una calda coperta, in compagnia degli amici e circondati da scaffali colmi di libri che nella notte sveleranno i loro misteri… cosa c’è di più affascinante? È così che la biblioteca diventa casa, un luogo amico da abitare anche per i più giovani lettori” – afferma Fenisia Mirabella, presidente dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, che cura e organizza gli incontri.

Raimondo Vecchio è narratore e formatore, proviene da esperienze teatrali e da quasi quarant’anni conduce letture e laboratori per l’infanzia in scuole, biblioteche, librerie, festival e rassegne. Ha collaborato con numerose realtà culturali del territorio siciliano ed è noto per i suoi percorsi di educazione alla lettura e di storytelling.

Iscrizione obbligatoria e posti limitati: si invitano gli interessati a completare la prenotazione tramite i form indicati per ciascuna sede. Nel modulo di iscrizione sono riportati tutti i dettagli organizzativi.

Date e iscrizioni:

• Aidone: venerdì 7 novembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/eCUM8nWdY7hVYnx46

• Calascibetta: venerdì 21 novembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/8zmu8gFvyXnefueT8

• Villarosa: venerdì 28 novembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/CdcCdTfFPaYZ7DKH6

• Enna: venerdì 5 dicembre 2025 – Iscrizione https://forms.gle/fjXzoq2sGQufrHiDA

Per informazioni: 329 1561022.