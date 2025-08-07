La Medea di Laura Morante chiude la quinta edizione del Mythos Troina Festival

PUBBLICITÀ

Si conclude con un evento di altissimo profilo la stagione 2025 del Mythos Troina Festival, diretto da Luigi Tabita, che quest’anno ha saputo intrecciare il mito con un percorso ricco di emozioni e riflessioni.

A chiudere la quinta edizione sarà “Medea” da Euripide, con l’adattamento e l’interpretazione di una intensa Laura Morante, per la regia di Daniele Costantini. L’evento è in programma domenica 10 agosto alle ore 20.30 nel suggestivo spazio del Piazzale della Chiesa di San Silvestro.

Uno spettacolo intenso e profondamente umano, nato da un’idea di Elena Marazzita e prodotto da AidaStudioProduzioni, che porterà in scena una delle figure femminili più complesse e controverse della tragedia greca.

Laura Morante sarà accompagnata dai musicisti Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte, che eseguiranno musiche di S. S. Prokofiev, F. Chopin, C. Franck, C. Debussy, G. A. Fano.

Con questa “Medea”, Euripide continua a parlare al cuore contemporaneo: un’anima dilaniata tra razionalità e passione, istinto e logica, amore e distruzione. Laura Morante restituisce la tensione tragica di un personaggio assoluto, dove la lucidità estrema si sposa allo smarrimento più oscuro. La sua Medea incarna il paradosso umano: l’ineluttabilità del dolore che si fa gesto estremo.