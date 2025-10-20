La “Maratona per la Pace” della CISL fa tappa anche a Enna, Caltanissetta e Agrigento

PUBBLICITÀ

Anche davanti alle Prefetture di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, domani mattina, martedì 21 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si terrà una tappa della “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e organizzata a livello regionale e territoriale dalla Cisl Sicilia e dalle Unioni sindacali territoriali, con il contributo delle Federazioni, degli Enti e delle Associazioni.

Parteciperanno dirigenti sindacali e lavoratori, che illustreranno alla cittadinanza il Manifesto della Cisl sulla Pace e consegneranno un documento formale ai Prefetti delle tre città.

