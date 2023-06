La Luciano Lama a Bruxellles per l’assemblea delle associazioni che aderiscono all’Alda

Un incontro, per proficui scambi sulle principali priorità dell’Ue condividendo conoscenze e buone pratiche su temi quali migrazione, inclusione, genere uguaglianza, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile e diritti umani. E’ quello a cui hanno partecipato oggi Eleonora Cappa e Licia Salvaggio in rappresentanza dell’associazione Luciano Lama di Enna presieduta da Michele Sabatino ,che questa mattina a Bruxelles si sono ritrovati con colleghi e colleghe di associazioni non solo europee che aderiscono all’Alda.

L’Alda è l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, un’associazione registrata in Francia, dedicata alla promozione del buon governo e della partecipazione dei cittadini a livello locale nell’Unione Europea, nel suo vicinato e oltre.

Un vero festival quindi per conoscersi, rafforzando così l’appartenenza alla rete e assumendo un ruolo più attivo nell’associazione.

All’evento sono stati presenti partecipanti provenienti dai Paesi dell’Unione Europea ma anche dai Balcani, dall’Europa dell’Est e dall’Ucraina e dal Maghreb e da altri Paesi africani.