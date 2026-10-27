La Kore rinuncia all’ex Pascoli, Gioventù Nazionale: “Quale progetto per rilanciare Enna Alta?”

Veduta di Enna
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La rinuncia dell’Università Kore all’utilizzo dell’ex scuola media Pascoli, in piazza IV Dicembre, riaccende il dibattito sul futuro dell’immobile e sulle prospettive di rilancio del centro storico di Enna.

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A intervenire sono i rappresentanti di Gioventù Nazionale, Jacopo Mario Gessaro, presidente provinciale, Federico Sarra Fiore, coordinatore cittadino, ed Emanuele Salerno, segretario: «La notizia riporta al centro del dibattito una questione fondamentale per il futuro di Enna: quale progetto concreto esiste per rilanciare il centro storico e le sue attività commerciali?».

Il movimento richiama l’attenzione sulle aspettative legate al previsto trasferimento di una facoltà universitaria a Enna Alta, sottolineando come il progetto avrebbe potuto contribuire a contrastare lo spopolamento e a sostenere le attività commerciali: «Nei mesi passati abbiamo ascoltato promesse sulla necessità di riportare studenti, servizi e attività nel cuore della città. Un obiettivo condivisibile, che avrebbe dovuto tradursi in interventi concreti per contrastare lo spopolamento e sostenere il commercio locale».

Nella nota, i rappresentanti di Gioventù Nazionale tornano anche sulla questione del trasferimento degli alunni dell’ex scuola Pascoli, avvenuto in vista del progetto di insediamento universitario: «Per consentire il progetto di insediamento universitario, gli alunni della Pascoli sono stati trasferiti in un’altra sede, con inevitabili cambiamenti organizzativi per le famiglie e la comunità scolastica. Una scelta giustificata dalla prospettiva di portare una facoltà universitaria nel centro storico, restituendo vitalità a una zona da troppo tempo in sofferenza».

Il movimento esprime quindi perplessità sulla mancata concretizzazione del progetto e chiede chiarimenti sulle scelte amministrative e sull’eventuale impiego di risorse pubbliche: «Oggi, tuttavia, quel progetto non si è concretizzato e la rinuncia della Kore ne mette seriamente in discussione la realizzazione. Nel frattempo, l’edificio dell’ex Pascoli è rimasto inutilizzato, mentre il trasferimento degli studenti è diventato una realtà».

Da qui la richiesta di conoscere le prospettive future dell’immobile e gli interventi previsti per il centro storico: «La città merita risposte chiare: quale sarà il futuro dell’ex Pascoli? Quale destinazione si intende dare all’immobile? E soprattutto, quale strategia si vuole perseguire per impedire che il rilancio del centro storico resti soltanto una promessa elettorale?».

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