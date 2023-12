La Iblea Servizi Territoriali al Forum europeo sulle migrazioni

PUBBLICITÀ

Il 4 e 5 dicembre scorsi a Bruxelles si è svolta l’ottava edizione dell’Europea Migration Forum, la piattaforma di dialogo – su migrazione, asilo e integrazione di cittadini di Paesi terzi – tra le organizzazioni della società civile e le parti sociali, che quotidianamente affrontano le sfide sul campo, e le istituzioni europee, che devono identificare i modi per sostenere al meglio gli sforzi di chi è impegnato nel dare risposte concrete ai bisogni dei migranti.

Organizzato dalla Commissione Europea e dal Comitato Economico e Sociale dell’UE (CESE), lo scopo del Forum è quello di valorizzare il coordinamento e la cooperazione tra i principali attori coinvolti, in tutta Europa, nella governance multilivello delle migrazioni. Il nucleo dell’evento – quest’anno dal titolo “Migranti in Europa oggi: bisogni specifici, competenze e comunicazione per un’inclusione più forte”- a cui le organizzazioni che lavorano su questi temi a livello locale, regionale e comunitario, hanno apportato, con il proprio contributo, valore aggiunto, è stato costituito da tavole rotonde e gruppi di lavoro interattivi e partecipativi che si sono concentrati sulle seguenti questioni: come identificare e sostenere i migranti e rifugiati con specifiche vulnerabilità; esaminare la comunicazione e l’atteggiamento dell’opinione pubblica in materia di migrazione e inclusione; considerare l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.

Per la partecipazione sono state selezionate 125 organizzazioni di tutta Europa – circa 15 le italiane – e, tra queste, la Iblea Servizi Territoriali, cooperativa sociale siciliana con un’esperienza decennale nel settore, attualmente ente attuatore dei progetti di seconda accoglienza della Rete SAI nei comuni di Calascibetta, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Enna, San Gregorio di Catania e Troina, e gestore del Polo sociale integrato per stranieri del Libero consorzio comunale di Enna. A rappresentarla il presidente Salvatore Cappellano e il responsabile per la cooperativa dei progetti di accoglienza e integrazione, Uccio Muratore.