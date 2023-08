La deputata Eliana Longi sulla violenza di Valguarnera e la denuncia alla cronista Pierelisa Rizzo

PUBBLICITÀ

“Sgomento e rabbia, questi sono i sentimenti che ho provato alla notizia di una ragazza 17enne di Valguarnera Caropepe che ha denunciato abusi e violenze”. Lo ha dichiarato la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“È stato attivato il Codice rosso – prosegue la parlamentare – e la Procura della Repubblica di Enna ha aperto un fascicolo. Sono vicina alla vittima, così come esprimo solidarietà alla cronista ennese Pierelisa Rizzo, denunciata da Giuseppe Rugolo, il sacerdote a processo per violenza sessuale aggravata a danno di minori, che ha presentano opposizione al gup per la richiesta di archiviazione della Procura di Enna alla querela verso la cronista”.

“Occorre supportare chi denuncia – conclude – le vittime, i giornalisti e chi coraggiosamente reagisce alla violenza, avviando la società civile ad un nuovo paradigma di rispetto verso l’altro, rieducando alla sessualità e all’affettività”.