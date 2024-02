La Corte Costituzionale nelle scuole: il vice presidente Giulio Prosperetti al Lincoln di Enna

PUBBLICITÀ

Il Vice Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Avv. Giulio Prosperetti, sarà a Enna martedì 13 febbraio all’Istituto d’Istruzione Superiore “Abramo Lincoln” di Enna per un incontro con gli studenti. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Maria Concetta Messina, su iniziativa della docente di diritto Prof.ssa Francesca Calcagno, rientra all’interno dell’iniziativa “Viaggio in Italia – La Corte Costituzionale nelle scuole”.

I giudici della Consulta stanno incontrando gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia per accrescere la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del Collegio e dell’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita delle persone.

La proposta di un “Viaggio in Italia” nelle scuole nasce nel 2018, suscitando fin dal suo avvio un attivo interesse tra gli studenti. Recentemente, dopo un’interruzione dovuta alla pandemia, è stata rilanciata grazie alla sottoscrizione di una nuova Carta di intenti tra la Corte Costituzionale e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il nuovo programma prevede, in ogni regione, un ciclo di incontri articolato in vari filoni tematici. Durante l’incontro che si terrà all’IIS Lincoln di Enna sarà approfondito il tema “Il lavoro nella Costituzione”.

Il Prof. Avv. Giulio Prosperetti, nato a Perugia il 7 dicembre 1946, è stato sino al dicembre del 2015 professore ordinario titolare della I cattedra di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma “Tor Vergata” dove insegnava dal 1994. Nel 1997 è stato insignito dal Presidente Prodi dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2019 è stato insignito dal Presidente Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. E’ stato eletto giudice costituzionale il 16 dicembre 2015 dal Parlamento in seduta comune. Nominato Vice Presidente della Corte Costituzionale lo scorso 12 dicembre, durante la sua lunga carriera si è dedicato, in particolare, a studi di diritto del lavoro e di diritto sindacale. Sarà accompagnato ad Enna dal Capo Ufficio del Cerimoniale, Consigliere Dott.ssa Agata M. Storino, e dal Dott. Ferdinando Foggia.

L’incontro avrà inizio alle ore 10.00 e si terrà presso l’auditorium dell’Istituto nella sede di Via Salvatore Mazza 3/5 a Enna Bassa.