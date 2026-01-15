La Consolini Enna ospita il Nuovo Basket Canicattì 

PUBBLICITÀ

Dopo la pausa per le festività natalizie, la Consolini Enna torna sul parquet per la settima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale. Il primo impegno del nuovo anno vedrà i nero-arancio affrontare, presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, il Nuovo Basket Canicattì.

L’avversario di questa domenica è una formazione solida, reduce dalla vittoria del campionato di Divisione Regionale 3 nella scorsa stagione e pronta a dare battaglia per risalire la china. Per la Consolini la posta in palio è significativa: l’obiettivo primario è consolidare il quarto posto in classifica, posizione fondamentale per garantirsi l’accesso ai playoff, traguardo minimo prefissato dalla società.

La squadra si presenta a questo appuntamento con morale positivo, dopo la buona prova offerta nello scontro diretto contro l’Ideal Gela prima della sosta.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio alle ore 20:30 al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.