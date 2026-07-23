La città di Enna celebra la “Pastasciutta della Resistenza”

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Il prossimo 25 luglio Enna vive una giornata laica dedicata ai valori della Resistenza, tra luoghi e momenti che raccontano le storie dei partigiani che restituirono all’Italia la libertà dal nazifascismo. La decisione nasce da una proposta d’indirizzo politico del sindaco Mirello Crisafulli, che ha annunciato in Giunta la volontà di istituzionalizzare questa giornata pubblica nel giorno in cui, nel 1943, l’arresto di Mussolini segnò la caduta del fascismo.

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Crisafulli lega la scelta al ruolo storico del territorio, fu infatti il Capitano dei Carabinieri Paolo Vigneri, nato a Calascibetta, ad arrestare materialmente il Duce, entrando poi nella Banda partigiana Caruso. Al figlio, il notaio Giovanni Vigneri, sindaco e Giunta consegneranno una targa commemorativa alle 18.30 a Palazzo di Città.

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La data richiama anche l’episodio dei fratelli Cervi, che il 25 luglio 1943 distribuirono pasta alla popolazione di Campegine per festeggiare la caduta di Mussolini, gesto diventato appuntamento nazionale di memoria antifascista che Enna sceglie di fare proprio, in collaborazione con l’ANPI locale presieduta da Renzo Pintus.

Il programma prevede, in piazza VI Dicembre: alle 19.30 la commemorazione con testimonianze di Paolo Garofalo, Filippo Garofalo, Giacomo Lisacchi, Ulisse Signorelli e Giovanni Vigneri; alle 20 una lettura a cura della compagnia teatrale dell’Arpa; alle 21 musiche partigiane con il Coro Scatenato Helin Bolek; alle 23.30 la Spaghettata della Resistenza.

La mattinata sarà segnata da due intitolazioni: alle 11, l’ex piazza Antonello da Messina, al quadrivio di Sant’Anna a Enna Bassa, sarà intitolata a Pompeo Colajanni (comandante Barbato), figura di riferimento della Resistenza legata a Enna da radici familiari e impegno politico. Un tratto di via Leonardo da Vinci sarà intitolato al Cavaliere, ingegnere Alessandro Scelfo tra gli ennesi più illustri. Ritrovo davanti alla biglietteria Sais di Enna Bassa.

“Il 25 Luglio è una data importante nella storia della nostra Repubblica e anche della nostra storia, per il nostro importante contributo dato all’Italia Repubblicana. Noi abbiamo il dovere di valorizzare la nostra storia, di condividerla e raccontarla ai nostri giovani. Per questo vogliamo ricordare la storia dei nostri partigiani, la storia di chi ha servito nelle istituzioni e la storia di chi ha costruito e lavorato per la propria città. Così recuperiamo una più compiuta idea di comunità, dando valore alla memoria e ai momenti condivisi, come quello della pastasciutta antifascista, in memoria dei fratelli Cervi e della libertà, che sarà un importantissimo momento di partecipazione popolare dal grande valore civico e politico”, ha dichiarato il Sindaco Crisafulli.