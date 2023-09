La Banda Città di Enna festeggia l’apertura della nuova sede

PUBBLICITÀ

È stato un abbraccio quello che i partecipanti all’inaugurazione della nuova sede della “Banda città di Enna” ha riservato ai suoi componenti. Più di un centinaio gli accorsi al plesso dell’ex Liceo Pedagogico di Valverde per festeggiare insieme al corpo bandistico la nuova location, affidatagli dal Comune per cinque anni. L’associazione musicale ottiene, dunque, la stabilità agognata e meritata dopo anni di nomadismo.



Presenti al taglio del nastro il sindaco Maurizio Dipietro con la vicesindaco Ornella Romano e il neo assessore Walter Cardaci, oltre al presidente del Collegio dei Rettori Mario Cascio e i rappresentanti di molte associazioni ennesi.

Il corpo bandistico, prima di far visitare i locali, ha scelto di aprire i festeggiamenti con le solenni note dell’Inno di Mameli, tanto è il valore che i 35 componenti della banda hanno attribuito alla giornata. Il taglio del nastro è spettato alla vicesindaco Romano e alla presidente della banda, Eleonora Rizza.

L’amministrazione con in testa il primo cittadino Maurizio Dipietro ha speso parole di soddisfazione, rassicuranti sulla permanenza in sede della banda e ha invitato i musicisti a proseguire nel loro compito di educatori alla musica nei confronti delle nuove leve.

“È volontà precisa della banda – ha ribadito la presidente Rizza – avviare dei corsi per coloro che vorranno entrare nel corpo bandistico e quindi rivitalizzare il vivaio della banda che porta avanti una tradizione lunghissima”.

Insomma un nuovo start che dimostra come il mondo dell’associazionismo può ben collaborare con le amministrazioni. I locali erano in disuso e vandalizzati, sporchi e abbandonati, i musicisti dopo la firma della convenzione avvenuta ad agosto si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il piano della scuola a loro destinato, ritinteggiando, riparando e sostituendo tutto a costo zero per l’amministrazione.

Eleonora Rizza e il Maestro Gino Botte hanno ringraziato tutti i presenti e chi ha collaborato alla riuscita dell’apertura, tra cui il fotografo Giuseppe Arangio e Rossana Rizza per aver donato i loro scatti fotografici ai fini di annunciare l’apertura della sede.