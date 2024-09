Kore Siciliae e Pizza Enna Fest: gli appuntamenti di sabato

PUBBLICITÀ

Anche oggi, sabato 21 settembre, un ricco programma a “Kore Siciliae. Storie di imprese e territori”.

Clou alle ore 18:00 con il Talk “Il bello che viene da dentro” sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle aree interne. Partecipano Fausto Carmelo Nigrelli, Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica Università di Catania; Michele Sabatino, Presidente Rocca di Cerere Geopark; Antonio Licciardo, Sindaco di Assoro; Claudio De Monte Nuto, esperto di marketing territoriale; Leo Montemurro, Presidente CNA Basilicata; Alessandro Ingaria, Sindaco e documentarista; Giulia Guardavilla, Presidente Associazione Terre Oltre. Conduce Pino Vivace, Direttore nazionale Fondazione ECIPA.

Kore Siciliae è un esempio virtuoso in tale direzione perché è un progetto di sviluppo sostenibile della vasta area geografica dell’ennese costruito sulla valorizzazione del patrimonio culturale, geologico e agroalimentare di un territorio dove paesaggio e cibo possono ancora essere protagonisti di un nuovo umanesimo, attuando una politica di ‘marketing dell’autentico’ in cui il prodotto turistico, artigianale ed enogastronomico viene offerto in un contesto territoriale fatto di valori culturali, ambientali, etici e salutistici che lo contraddistinguono e lo raccontano. Finanziato con fondi europei da un bando del Rocca di Cerere Geopark, l’unico degli oltre 200 nel mondo consacrato al nome della dea del grano e della fecondità il cui mito è legato da millenni al più importante alimento dell’umanità.

“Il Rocca di Cerere Geopark – dichiara il Presidente Michele Sabatino – sostiene qualsiasi iniziativa volta alla promozione dell’imprenditorialità locale. CNA e Comune di Enna sono soci nostri soci e quindi noi siamo sempre disponibili a sostenere iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio e delle sue imprese. Tutto ciò anche alla luce della grave crisi demografica che si aggiunge anche a quella idrica e climatica che coinvolge direttamente”.

La giornata inizia alle 11:00 allo Spazio Kore con “La corretta alimentazione per i bimbi” con la nutrizionista Sandra Greco in collaborazione con UISP. Nella stessa area alle 16:00 masterclass “Le paste filate” a cura di Pietro Pappalardo, Delegato ONAF Sicilia. Prima del Talk, alle 17:00 proiezione del documentario “I pastori della Balma” del regista Alessandro Ingaria. Alle 16:00 nell’area del Pizza Village masterclass in collaborazione con Pizza Enna Fest su “L’impasto senza glutine” in collaborazione con Associazione Italiana Celiachia. Alle 21 spettacolo del Giacomo Di Cara Trio “Sono solo canzonette”, alle 23 dj set Pauljey.