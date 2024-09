Kore Siciliae e Pizza Enna Fest: gli appuntamenti di domenica

PUBBLICITÀ

Penultima giornata domenica a “Kore Siciliae. Storie di imprese e territori” con il tema dei cambiamenti climatici al centro.

In mattinata, alle 9:30 al Teatro Neglia, con l’intervento del segretario nazionale Otello Gregorini, si svolge l’assemblea provinciale della CNA, l’organizzazione che ha promosso la nascita dei consorzi di piccole imprese che hanno dato vita al progetto Kore Siciliae.

“Anche quest’anno celebriamo l’assemblea in un momento difficile per le imprese – afferma il presidente della CNA ennese Filippo Scivoli – ma lo facciamo in un contesto positivo, nell’ambito di manifestazioni che hanno coinvolto tantissime persone, discutendo su temi di grande interesse, presentando al territorio i primi significativi risultati di progetti come Kore Siciliae e riproponendo il Pizza Enna Fest, due iniziative che sentiamo come il fiore all’occhiello della nostra organizzazione”.

Inizio alle 16:00 con la masterclass Nysura Gin. Alle 17:00 allo Spazio Kore proiezione del documentario “Watermark – l’acqua è il bene più prezioso” di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky. Alle 18:30, sempre allo Spazio Kore, Talk “Cosa succede al tempo”, partecipano Luca Alerci, esperto di cambiamenti climatici; Stefania Marino, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Giuseppe Macca, cofondatore Ethics4growt; Luca Occhipinti, CEO Lualtek; Stefano Rizzo, segretario CNA Enna; Marcello Troìa, direttore Rocca di Cerere Geopark. Conduce Pino Vivace, direttore nazionale Fondazione ECIPA. Alle 21:30 dj Set con Killoman Ennamassive.