Karting: prima esperienza nazionale per il giovane pilota ennese Francesco Greca

Giovedì scorso, il giovane pilota ennese Francesco Greca, 8 anni, ha fatto il suo esordio sul Circuito Internazionale di Napoli a Sarno, in occasione della terza prova del Campionato Italiano di Karting ACI Sport, alla quale hanno preso parte anche kartisti provenienti dall’estero.

Sabato, nel Match 1, Francesco ha conquistato la 22ª posizione su 25 piloti, mentre nel Match 2 ha chiuso al 21° posto. Domenica, nella prefinale, partendo dall’ultima posizione in griglia, ha dimostrato grinta e determinazione, riuscendo a risalire fino alla 19ª posizione, risultato confermato anche nella finale, dove ha rimontato dalla 25ª alla 19ª posizione.

Per Francesco si è trattato della prima esperienza assoluta in una competizione di livello nazionale. Il giovane pilota ha partecipato con l’obiettivo di fare esperienza, crescere sportivamente e confrontarsi con i migliori kartisti della sua categoria, provenienti dall’Italia e dall’estero.

“È stata una bellissima esperienza per Francesco – dichiara Gianpaolo Greca, padre del ragazzo – che rientra da questo appuntamento con un importante bagaglio di crescita e maturità, pronto a migliorarsi gara dopo gara. Un sentito ringraziamento al team Castorina Racing Kart, a Dino e Carlo per il supporto continuo in pista, e a tutti gli sponsor che rendono possibile questo percorso”.