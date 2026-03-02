Karting: Coppa Italia di Zona, podio all’esordio per il talento ennese Francesco Greca

PUBBLICITÀ

Il giovane pilota ennese Francesco Greca ha inaugurato la stagione nella Coppa Italia di Zona – Campionato Regionale di karting con un terzo posto al Circuito Internazionale di Triscina, un avvio incoraggiante che conferma la sua crescita.

Il weekend è iniziato in salita per problemi di carburazione e di assetto, che hanno limitato le prestazioni già dalle prove del sabato e hanno creato ulteriori difficoltà anche domenica, prima delle qualifiche. La situazione è stata risolta grazie al lavoro del team Castorina Racing, del meccanico Max e del motorista Giuseppe, permettendo a Greca di tornare competitivo.

I risultati raccontano la progressione: 6° in qualifica, 4° in prefinale, 3° in finale, con un podio conquistato nella gara d’apertura del campionato.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 marzo al circuito di Minoa, a Cattolica Eraclea.

Nel bilancio finale del team anche un ringraziamento agli sponsor che sostengono il percorso sportivo del giovane pilota ennese.