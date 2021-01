Kalòs racconta l’aron di Agira e la valle del menhir di Cerami

Il territorio provinciale ennese sorprende, sempre. Due sue ricchezze, affascinanti e stupefacenti, sono raccontate dalla rivista Kalòs. Due salti nella storia e nella preistoria, al passaggio del medioevo e nella notte dei tempi.

Fino al 1996 l’aron di Agira, l’armadio in pietra, straordinario testimone materiale della presenza ebraica in Sicilia fino al 1492, era considerato un portale bello, ma come tanti. La valle dei menhir, a un passo da Cerami, era incredibilmente sconosciuta fino all’autunno del 2019. Preservata, intatta, perché poco accessibile.

La intrigante città di Agira, raccontata da Mario Rizzo, la città di Ercole, di Diodoro Siculo e del santo nero, possiede una meraviglia unica, l’aron, che custodiva la torah, i rotoli delle leggi ebraiche. Un punto di forza per un turismo non solo territoriale, ancor di più con la riedificazione simbolica della sinagoga che non dovrebbe tardare.

I menhir di Cerami, ma anche i fori nella roccia opera dell’uomo, nella rupe dove sorgeva il castello che sovrastava il paese, descritti da Ferdinando Maurici, Alfio Bonanno Nicolò Bruno, Andrea Polcaro e Alberto Scuderi aprono un mondo di conoscenza, di simboli di archeoastronomia. Indicatori di solstizio ed equinozio, così come circa trenta monoliti, ma il numero non è ancora ben definito, di un metro di altezza disposti in parallelo conficcati nella terra o rovesciati, ma anche non completati e incisi nella roccia.

Due punti di riferimento forti per il turismo prossimo futuro che sarà meno esotico e più di fascino inesplorato. Di percorsi poco battuti.

Kalòs accende la curiosità, guidandoci verso due mete della nostra provincia che meritano di essere conosciute, che possono fare rete per un turismo che non potrà non ripartire. Un turismo non solo di prossimità, un turismo lento, di grandi prospettive, culturali ed economiche.

La rivista è acquistabile in provincia di Enna presso Cartolibreria Minerva ad Enna e Cartolibreria Armanna a Piazza Armerina.