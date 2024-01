Josè Trovato denunciato dai figli di Raffaele Bevilacqua: la solidarietà di Assostampa

PUBBLICITÀ

La segreteria regionale di Assostampa Sicilia, con il Gruppo Cronisti e la segreteria provinciale di Enna al fianco del cronista di giudiziaria José Trovato denunciato dai figli di Raffaele Bevilacqua, boss di Enna deceduto lo scorso anno: “Ci stringiamo ancora una volta attorno a José Trovato, vicesegretario provinciale della sezione di Enna di Assostampa, componente del direttivo del Gruppo Cronisti Siciliani, da anni impegnato nel racconto delle dinamiche del fenomeno mafioso nel territorio ennese. Oggi più che mai la libertà di stampa è messa in preoccupante discussione anche attraverso leggi che ne limitano il racconto dei fatti indispensabili allo sviluppo democratico della società”.

“Serve veramente, in generale, una normativa della UE che tuteli maggiormente i giornalisti contro le querele temerarie e a sfondo intimidatorio. Josè Trovato ha comunque dimostrato di saper tenere la schiena dritta in tante occasioni – dice l’avvocato Salvatore Timpanaro, legale del giornalista -. Dimostreremo, anche in questo caso, che Trovato ha adempiuto al suo dovere di giornalista professionista, nell’esercizio del diritto di cronaca che è riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione”.