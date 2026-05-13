JOFC Day 2026, protagonista anche lo Juventus Club Enna

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Anche lo Juventus Official Fan Club Enna ha preso parte al JOFC Day 2026, il grande evento annuale dedicato agli Juventus Official Fan Club che si è svolto il 9 e 10 maggio nella splendida cornice di Giardini Naxos. Per due giorni la Sicilia è diventata il cuore del mondo bianconero, accogliendo rappresentanti dei club ufficiali juventini provenienti dall’Italia e dall’estero in un appuntamento all’insegna della passione, della condivisione e dell’appartenenza ai colori della Juventus.

A rappresentare ufficialmente lo Juventus Club Enna è stato il referente Mirko Lombardo, mentre il presidente Michele Russo ha partecipato all’evento in qualità di referente regionale degli Juventus Official Fan Club siciliani insieme a Salvatore Capraro.

La manifestazione, organizzata da Juventus presso una grande struttura ricettiva, ha visto la presenza di figure storiche e istituzionali del mondo bianconero come Michel Platini, leggenda assoluta della storia juventina e simbolo di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile nel calcio europeo; John Elkann, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero e l’ex difensore bianconero Sergio Brio, oggi Fan Ambassador del club.

Nel corso dell’evento Michele Russo e Salvatore Capraro hanno inoltre ritirato il riconoscimento che conferma la Sicilia come prima regione italiana per numero di Juventus Official Fan Club affiliati: ben 52 club ufficiali presenti sul territorio, su 425 in Italia e 561 nel mondo.

Per il terzo anno consecutivo, la Sicilia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come realtà con il maggior numero di Official Fan Club al mondo. Un primato costruito grazie alla presenza dei 52 club ufficiali distribuiti sul territorio regionale e al lavoro costante dei referenti Salvatore Capraro di Agrigento e del presidente regionale, l’ennese Michele Russo, da anni punto di riferimento per il movimento bianconero siciliano.

«Dietro questo risultato c’è una passione che non conosce distanze e un modo di vivere la Juventus come una famiglia. Con Salvatore stiamo già seguendo le aperture di nuovi club», ha sottolineato Michele Russo, evidenziando il forte senso di appartenenza che caratterizza la comunità bianconera siciliana.

Un risultato che testimonia il forte radicamento della passione juventina nell’isola grazie all’impegno dei club siciliani di Aci Sant’Antonio, Acicastello, Alcamo, Bagheria, Barcellona Terza Stella, Caltanissetta, Campofelice di Roccella, Canicattì, Castellammare del Golfo, Catania, Collesano, Enna, Falcone, Favara Bianconera, Francofonte, Gela, Giarre, Leonforte, Lercara Friddi, Marsala, Mazara del Vallo, Mazzarino, Menfi, Messina, Messina Bianconera, Milazzo, Misilmeri, Modica, Montemaggiore Belsito, Mussomeli, Niscemi, Pachino, Palermo, Palma di Montechiaro, Partanna, Paternò, Patti, Pozzallo, Ramacca, Ribera, San Cataldo, Santa Flavia, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Sciacca, Siculiana Bianconera, Taormina, Trapani, Valle dei Templi Valledolmo, Valverde, Vittoria e Zafferana Etnea.

Un weekend ricco di emozioni che ha visto ancora una volta lo Juventus Club Enna protagonista in uno degli appuntamenti più importanti del panorama juventino internazionale.