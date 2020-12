Joca, la nuova “perla” di Davide Campisi

Per molti lavoratori dello spettacolo questo è un periodo nero, si sa. I dpcm di contrasto al covid-19 hanno dato infatti negli ultimi mesi una bella batosta al mondo del cinema, del teatro, fermando quasi per intero anche l’industria musicale, che ha visto cancellare festival e concerti, se non con qualche rara eccezione in TV e senza pubblico, e fermare invece le varie occasioni d’incontro e di condivisione che rappresentavano gli happenings musicali, potenziali occasioni anche di assembramento, e quindi di contagio.

Però non hanno ancora potuto fermare la creatività di alcuni artisti più fiduciosi, che vedono in questo tempo di stanca, forse, proprio quello giusto per la semina.

Tra di loro certamente il musicista ennese Davide Campisi, classe ’78 e pluripremiato in festival nazionali e internazionali, che ha deciso di mettere alla prova il suo estro creativo e la sua ampia conoscenza dei suoni etnici del mondo per comporre proprio in questi “mesi di prova” il suo nuovo album “Joca”.

“Joca” è una prospettiva nuova, un inno alla vita nelle sue più profonde radici musicali, che legano la Sicilia ai suoni della grande madre Africa, del Mediterraneo Sahariano ma anche Orientale, come della world music più progressiva ed elettronica, di stampo europeo e innovativo. Un mix di italiano, dialetto, giochi di parole e di suoni, filastrocche popolari.

Non a caso per fare ciò Campisi ha scelto un codice linguistico volutamente cangiante, già a partire dal titolo che in siciliano significa “gioca”, ma che in altre lingue assume il senso complementare di “suona”. È una sorta di sigla, dunque, che introduce perfettamente questo suo nuovo album, giunto ora in fase di mixaggio, che sarà pronto con ogni probabilità per la fine di gennaio 2021, “tutto dipenderà da questa delicata fase che è proprio quella del mixaggio – dice Campisi – nella sua perfetta alchimia di suoni, nell’attenzione ai dettagli e alle sfumature, per creare proprio quell’armonia tra le parti che voglio risuoni il mio disco come sound”.

Una piccola perla è “Joca”, ma che per essere completata richiede anche l’aiuto della gente, e non solo del pubblico, al quale Campisi si rivolge lanciando una campagna di crowdfunding, consistente nell’acquisto del disco in prevendita in varie modalità e formati, disponibili al link https://www.produzionidalbasso.com/project/nuovo-album-davide-campisi-joca/?fbclid=IwAR3IB77p9P4GIcS-HgXNHxN8EGSOPzgOS6DtaO9FMF6goZWRP_5LOeF3JN4

“Sostenetemi! Cresciamo tutti quanti insieme – afferma il percussionista ennese, per poi proseguire – in quest’album il mio amato tamburo a cornice avrà finalmente la luce che merita, risalterà su tutto. Ritorno quindi alle origini, ma lo faccio ora con innovazione e uno sguardo al futuro. Natura “tribe” è quella che possiede “Joca”, ma certamente con più consapevolezza e maturità”.

Chissà che non sia un’idea per Natale, quella di regalarne una copia, aiutando in tal modo un artista ennese a realizzare il suo sogno.

Giuliana Maria Amata