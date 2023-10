Italia Viva Sicilia: chiuso tesseramento, si avviano i congressi

PUBBLICITÀ

Si è chiuso sabato scorso il tesseramento di Italia Viva, avvenuto su tutte le noveprovince siciliane. Entro l’8 ottobre verranno presentate le candidature e le linee programmatiche per ciascun coordinamento provinciale, regionale e nazionale. Il 15 ottobre, invece, Italia Viva celebrerà i congressi.

PUBBLICITÀ

“Non posso che ringraziare tutte le coordinatrici e tutti i coordinatori provinciali e di circolo, nonché i dirigenti di Italia Viva Sicilia – ha dichiarato la responsabile organizzazione del partito siciliano Valentina Falletta – per il meraviglioso risultato raggiunto con il tesseramento 2023. Un tesseramento vero e libero che vede la Sicilia tra le regioni con il maggiore numero di iscritti ad Italia Viva d’Italia. Sono state settimane intense che hanno visto una partecipazione e presenza del popolo d’Italia Viva Sicilia che ci rende orgogliosi e ci fa guardare con ottimismo alle sfide che ci attendono nel prossimo futuro. Questa è la dimostrazione concreta che Italia Viva in Sicilia è una realtà radicata, strutturata ed amalgamata su tutto il territorio. In queste settimane – prosegue – ho visto e sentito decine di dirigenti, volontari convinti che la partecipazione democratica nel partito è importante, essa garantisce capillarità, network, condivisone di idee, insomma è l’unico modo per partecipare realmente ad una grande famiglia democratica che si sta organizzando per dare una alternativa riformista e moderata alla nostra terra ed al Paese intero”.