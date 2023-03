Italia Viva si struttura a Leonforte

Italia Viva si struttura anche a Leonforte. Coordinatore sarà Carmelo Gervasi che, insieme al suo gruppo, entra a far parte del costituendo partito unico del terzo polo in vista delle amministrative. Italia Viva sarà impegnata nella costruzione di una coalizione larga in alternativa all’attuale governo della città.

PUBBLICITÀ

“Con pazienza Italia Viva si sta strutturando in tutti i comuni della provincia di Enna – ha dichiarato il coordinatore provinciale Francesco Alloro – a partire da quelli in cui a maggio si celebrano le amministrative, in vista della costruzione partito unico con Azione e dei prossimi appuntamenti elettorali che ci vedranno protagonisti”.